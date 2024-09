Ikonische Reling am Bug weggebrochen: Die „Titanic" zerfällt

Die „Titanic" verfällt unaufhaltsam in ihrem Meeresgrab. Das zeigen Fotos und Videoaufnahmen von der jüngsten Tauch-Expedition zu dem im Nordatlantik liegenden Schiffswrack. Bei der Expedition stießen Forscher aber auch auf einen Schatz: In dem Trümmerfeld fand sich neben anderer Artefakte auch eine Bronzestatue der römischen Göttin Diana.

Atlanta ‒ Die vordere Spitze des 1912 gesunkenen Luxusliners ist durch James Camerons Schiffsdrama „Titanic" fast schon ikonisch verewigt worden. Millionen Zuschauer kennen das rührige Bild von Rose, dargestellt von Kate Winslet, und Jack (Leonardo DiCaprio) mit ausgestreckten Armen am Bug des Schiffes und Jacks Freudenruf „Ich bin der König der Welt" ganz vorne am Geländer des Ozeanriesen. Dort klafft nun auf der Backbordseite des Schiffs ein großes Loch.

Der Bug habe mittlerweile einen rund viereinhalb Meter langen Teil seiner Reling eingebüßt, der nun auf dem Meeresboden liege, erklärte das Unternehmen RMS Titanic, Besitzer des wohl berühmtesten Schiffswracks der Welt, in einem X-Post. Jahrzehntelang sei er ein Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit der "Titanic" gewesen. Die drastische Veränderung auf den Bildern erinnere nun aber daran, dass das Schiff tatsächlich zerfalle. „Nach 112 Jahren auf dem Grund des Nordatlantiks fordert die feindliche Ozeanumgebung ihren Tribut", bilanziert das Unternehmen.

Bei der Expedition im Juli und August - der ersten des Unternehmens seit 2010 - wurden demnach mehr als zwei Millionen Fotos des Wracks gemacht. Der Luxusdampfer, bei seiner Einweihung als unsinkbar beworben, war auf seiner Jungfernfahrt 1912 von Southampton nach New York mit einem Eisberg zusammengestoßen und gesunken. Dabei starben rund 1500 der mehr als 2200 Menschen an Bord. Das Wrack wurde 1985 südöstlich der kanadischen Provinz Neufundland in rund 3800 Metern Meerestiefe gefunden.