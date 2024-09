Im Alpbachtal kreucht‘s und fleucht‘s: TouristInnen erkunden Biodiversität

Auf geführten Wanderungen gibt es um den Gratlspitz und in Kramsach so einiges zu entdecken. Die Natur steht dabei im Fokus.

Alpbach – Die Klimawerkstatt Alpbachtal und der Tourismusverband Alpbachtal & Tiroler Seenland wollten TouristInnen nicht nur die Tiroler Natur zeigen, sondern ihnen auch Einblicke in Ökoligie und Zusammenhänge bieten. So rief man zwei geführte Wanderungen ins Leben, auf denen man mehr über Biodiversität, Waldverjüngung, Flora und Fauna und das sensible Gleichgewicht aller Lebewesen erfährt.