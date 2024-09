Großeinsatz am Dienstagabend: Auto geriet auf Felbertauernstraße in Brand

Matrei in Osttirol – Der Pkw eines 71-jährigen Österreichers ist Dienstagabend auf der Osttiroler Felbertauernstraße in Brand geraten und hat damit einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, hat der Lenker den aufsteigenden Rauch in der Tunnel-Galerie in Fahrtrichtung Mittersill bemerkt, teilte die Polizei mit. Der 71-Jährige lenkte den Pkw noch aus dem Tunnel und blieb am nächsten Parkplatz stehen. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 32 Feuerwehrleuten zum Löscheinsatz an.