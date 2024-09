63-Jähriger bei Sturz mit E-Bike in St. Anton am Arlberg tödlich verunglückt

Auf einem Güterweg im Verwalltal in St. Anton ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Unfall. Ein 63-Jähriger stürzte mit seinem E-Bike und wurde dabei tödlich verletzt.

St. Anton am Arlberg – Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem E-Bike auf einem Güterweg im Verwalltal in St. Anton am Arlberg unterwegs. Dabei geriet der Mann aus derzeit noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte etwa drei Meter durch ein Gebüsch in ein mit Steinen durchsetztes Gelände ab.