Das Motiv eines Bankräubers: „Oft sind Spiel- und Drogensucht ein Motor“

Noch wird nach dem Mann, der am Dienstag eine bargeldlose Bank in Innsbruck überfallen hat, gefahndet. Die leitende Ermittlerin erklärt, was einen Menschen zu so einer Tat treiben kann. Auch ein Blick auf Tiroler Fälle, die in jüngerer Vergangenheit vor Gericht landeten, liefert spannende Erkenntnisse.