Von Brustwirbelbruch und Migräne ausgebremst: Hellrigl war vom Pech verfolgt

Bei der Rückkehr in die höchste Klasse, die MX Open, gelangen dem Tiroler nicht nur einige Podestplätze, sondern in Imbach (Niederösterreich) auch der erste Sieg. Nach dem MX2-Titel 2022 und dem Vizetitel im letzten Jahr war der Telfer zwischenzeitlich also auf dem besten Weg, auch ganz oben nach dem Titel zu greifen. Bis den 27-Jährigen ein Brustwirbelbruch im Training ausbremste – was Hellrigl nicht davon abhielt, trotzdem beim Heimrennen in Rietz zu starten.

Aber auch der weitere Verlauf der Saison gestaltete sich durchwachsen: „In Seitenstetten hatte ich in jedem Lauf einen kleinen Fehler, was man sich bei der harten Konkurrenz nicht leisten darf.“ Und am letzten Wochenende schlug in Mehrnbach (OÖ) auch noch die Migräne zu – eine denkbar schlechte Kombination mit Motorsport. „Ich bin die Rennen mit Schmerzmitteln gefahren. Aber mir war außerdem so schlecht, dass ich nichts essen konnte, also hat mir dann einfach die Kraft gefehlt.“