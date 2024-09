Klimaschutz, Migration und Schulden: Das sagen die Spitzenkandidaten dazu

Die erste Elefantenrunde zur Nationalratswahl ging am Dienstag auf Einladung der Bundesländerzeitungen über die Bühne. Die fünf SpitzenkandidatInnen der Parlamentsparteien lieferten sich eine leidenschaftliche, aber fair geführte Diskussion – unter anderem über Klimaschutz, Migration und Staatsschulden. Außerdem verrieten sie, wie nervös sie vor so einem Auftritt sind und was sie dagegen tun.