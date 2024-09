Mehr Öffi, mehr Freiheit

Um 99,80 Euro können SchülerInnen und Lehrlinge alle Öffis in Tirol ein ganzes Jahr lang nutzen. Möglich macht es, das Schul- und Lehrticket Tirol. Alles, was man über das Ticket wissen sollte.

SchülerInnen und Lehrlingen stehen zwei Öffi-Tickets zur Auswahl: das „kleine“ Schulticket bzw. Lehrticket ist nur für den Weg zur Schule bzw. Lehrstätte – und das nur an Schultagen bzw. Arbeitstagen. Wer auch in der Freizeit, am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien Öffis nutzen will, sollte zum Schulticket Tirol bzw. Lehrticket Tirol greifen. Inkludiert sind alle Busse, Nightliner und Bahnen – von der S-Bahn über den Cityjet Xpress bis zu den Verbindungen mit dem ÖBB-Railjet innerhalb Tirols.

Früh übt sich

Gerade jungen Menschen ermöglicht eine Öffi-Jahreskarte, selbständig und mobil zu sein. Und zwar nicht nur auf dem Schulweg, sondern auch in der Freizeit. Denn in Tirol lässt sich viel mit Bus und Bahn unternehmen – je nach Alter der Kinder bzw. Jugendlichen alleine oder mit der Familie. Wie wäre es mit einem Badetag am Kufsteiner Hechtsee? Den erreicht man mit dem ÖBB Railjet und der Buslinie 50 sogar schneller als mit dem Auto.

In Brixlegg gibt es eine tolle Pizzeria zu entdecken, die mit der S-Bahn oder dem Regionalexpress perfekt mit den Öffis zu erreichen ist. Auch Kultur gibt es per Bus und Bahn: mit einer Virtual-Reality-Tour im Schloss Tratzberg lassen sich vermutlich auch Teenager für Geschichte motivieren.

Einfach online kaufen