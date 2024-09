Innenminister Karner sieht strengeren Vollzug bei Familiennachzug bestätigt

Karner berichtete am Mittwoch in einer Pressekonferenz, dass es im Jänner noch 2185 Einreiseanträge gegeben habe. Im August seien es nur noch knapp 370 gewesen. Was die Einreisen selbst betrifft, war der März mit 1300 der stärkste Monat. Im August hatte sich die Zahl auf rund 100 reduziert.

Karner will aber auch auf anderem Weg den Familiennachzug beschränken. So soll ein Ehepartner künftig nicht schon mit 18, sondern erst ab 21 Jahren nachkommen können. Zudem wiederholte der Innenminister die ÖVP-Forderung, dass es in den ersten fünf Jahren im Land nur die halbe Sozialhilfe geben sollte. Für beides bräuchte man in Österreich gesetzliche Änderungen.