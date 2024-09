Eine Silbermedaille und das Kreuz mit den Klassen

Paris – Nur 2,71 Sekunden hinter dem Niederländer Jetze Platz (41:28,51 Min.) holte am Mittwoch der steirische Handbiker Thomas Frühwirth Silber – die dritte Medaille für Österreich! Der Tiroler Alex Gritsch (+3:43,45 Min.) musste sich indes mit Platz 8 begnügen. In der Damen-Kategorie war Svetlana Moshkovich, Wahl-Tirolerin mit russischen Wurzeln, nach Platz 7 im gestrigen Zeitfahren zufrieden. „Mehr ging nicht“, erklärte die 41-Jährige, die für die 14,2 km in Clichy-sous-bois 27:15 Min. benötigte und damit 3:29 Minuten mehr als Siegerin Oksana Masters (USA). Der Unterschied: Der US-Star trat knieend an, Moshkovich liegend: „Bei ihr sind mehr Muskeln im Einsatz, das war ausschlaggebend.“