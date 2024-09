Queen-Gitarrist Brian May erholt sich von leichtem Schlaganfall

Queen-Gitarrist Brian May gibt in einer Instagram-Videobotschaft Einblicke in seine Genesung nach einem leichten Schlaganfall und betont, dass er sich trotz der Umstände gut fühlt und weiterhin Gitarre spielen kann.

London – Der berühmte Gitarrist der Band Queen, Brian May (77), hat einen leichten Schlaganfall erlitten und wurde daraufhin medizinisch behandelt. „Die gute Nachricht ist: Mir geht es gut“, beruhigte er seine Fans in einer Videobotschaft, die er auf Instagram teilte. Er versicherte, dass er sogar wieder Gitarre spielen kann.

„Ziemlich beänstigend!“

Der Vorfall ereignete sich vor etwa einer Woche, als May plötzlich bemerkte, dass er seinen Arm nicht mehr kontrollieren konnte. „Das war ziemlich beängstigend“, gab er zu. Im Krankenhaus habe er jedoch eine ausgezeichnete Behandlung erhalten und folge nun den ärztlichen Anweisungen, sich zu schonen. May erklärte mit einem Augenzwinkern, dass er derzeit weder ausgehen, noch Auto fahren oder fliegen dürfe. „Ich will auch keine Mitleidsbekundungen – die füllen nur meinen Posteingang, und das mag ich gar nicht.“

Freddie Mercury und Brian May von Queen live bei einem Konzert der Works -Tour in der Wembley Arena in London im September 1984. © www.imago-images.de

May als Dachs-Anwalt in Großbritannien

Brian May ist nicht nur ein legendärer Musiker und Mitbegründer der Rockband Queen, bekannt durch Hits wie „Bohemian Rhapsody“ und „We Will Rock You“, sondern auch ein promovierter Astrophysiker und engagierter Tierrechtler. In Großbritannien setzt er sich derzeit besonders für den Schutz von Dachsen ein. In seiner Videobotschaft sprach er auch über eine Dokumentation, die er zu diesem Thema gedreht hat. (APA, TT)