Täter knapp als zurechnungsfähig eingestuft: Urteil im Mordfall Kathrein gefällt

Laut Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der langjährige Völser Vizebürgermeister, Walter Kathrein, am 29. November des letzten Jahres ermordet. Am Donnerstagvormittag beginnt der Prozess. Die Verteidigung hat Zweifel am vorliegenden psychiatrischen Gutachten, Beweisanträge der Verteidigung wurden vom Gericht aber allesamt abgelehnt. Am frühen Abend kam es dann zum Urteil.