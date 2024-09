Sinner nach Sieg über Medwedew im US-Open-Halbfinale

Jannik Sinner hat nach durchwachsener Leistung das Halbfinale bei den US Open erreicht und seine Favoritenstellung bestätigt. Der italienische Tennis-Weltranglistenerste bezwang Ex-Sieger Daniil Medwedew mit 6:2,1:6,6:1,6:4. Sinner trifft am Freitag nun auf seinen guten Freund Jack Draper aus Großbritannien. Der Weltranglisten-25. steht nach dem Sieg über den Australier Alex de Minaur überraschend erstmals unter den Top vier bei einem Grand Slam.

Medwedew, Sieger von 2021, scheiterte als letzter verbliebener früherer Titelgewinner, womit es am Sonntag in Flushing Meadows ein neues Siegergesicht geben wird. Nach dem frühen Aus von Novak Djokovic aus Serbien und dem Spanier Carlos Alcaraz hat Sinner beste Chancen auf seinen zweiten Grand-Slam-Titel. Im zweiten Semifinale treffen die US-Amerikaner Frances Tiafoe und Taylor Fritz aufeinander. Letzterer hatte mit Alexander Zverev die Nummer 4 des Turniers ausgeschaltet.

"Jeder, der zuerst das Break geschafft hat, ist davongezogen. Ich bin sehr glücklich." Das Finale der Australian Open dieses Jahres hatte Sinner noch in fünf Sätzen gegen Medwedew gewonnen. Der Russe, dem am Mittwoch allerdings auch 57 unerzwungene Fehler unterliefen, hatte ebenfalls über die komplette Distanz die Revanche im Wimbledon-Viertelfinale geschafft.

Die gebürtige New Yorkerin und Milliardärstochter trifft nun am Donnerstagabend (Ortszeit) auf die Tschechin Karolina Muchova, die bisher im Turnierverlauf ebenfalls noch keinen Satz abgegeben hat. "Sie ist so gut, talentiert. Sie hat viel Erfahrung, also muss ich mein bestes Tennis zeigen", sagte Pegula. Sie feierte ihren Sieg u.a. vor Turn-Superstar Simone Biles