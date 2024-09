Steuerprozess gegen Präsidentensohn Hunter Biden beginnt

Gegen den US-Präsidentensohn Hunter Biden beginnt am Donnerstag (18.00 Uhr MESZ) in Los Angeles ein Prozess wegen möglicher Steuervergehen. Zum Auftakt geht es zunächst um die Auswahl der Geschworenen. Die Eröffnungsplädoyers werden kommende Woche erwartet. Gegen den Sohn von US-Präsident Joe Biden war im Dezember wegen mehrerer Steuerdelikte Anklage erhoben worden. Dem 54-Jährigen wird zur Last gelegt, Bundessteuern für mehrere Jahre nicht ordnungsgemäß gezahlt zu haben.

Er habe Millionen für einen extravaganten Lebensstil ausgegeben, anstatt seine Steuerrechnungen zu begleichen. Hunter Biden hat auf nicht schuldig plädiert. In einem anderen Strafprozess war Hunter Biden im Juni wegen illegalen Waffenbesitzes für schuldig befunden worden. In jenem Fall wurde ihm vorgeworfen, bei einem Waffenkauf im Oktober 2018 falsche Angaben gemacht und seine damalige Drogenabhängigkeit verschwiegen zu haben. Er wies die Vorwürfe zurück. Das Strafmaß soll am 13. November verkündet werden.