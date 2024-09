Neusiedler See trotzte heißem Sommer

Der Neusiedler See hat dem heißen, trockenen Sommer getrotzt. Zwar stieg die Wassertemperatur im August schon mal auf den Höchstwert von 29,5 Grad Celsius, der vergleichsweise hohe Wasserstand und der Wind verhinderten aber in den vergangenen zwei Monaten Sauerstoffarmut und somit ein Fischsterben. Surfen, Bootsfahrten und die Einsätze für die Rettungsorganisationen waren uneingeschränkt möglich. Auch der Tourismus bilanziert den Sommer positiv.

Die Zahlen wurden so auch prognostiziert, erklärte Christian Sailer, Leiter der "Task Force Neusiedler See", gegenüber der APA: "Das war eine positive Saison, alles funktionierte. Kitesurfen, Segeln, die Boote - in der heurigen Saison war das sehr zufriedenstellend möglich." Er verwies auf den Sommer 2022, als der Wasserstand so niedrig war, dass es auch für Rettungsorganisationen nicht mehr möglich war, hinaus zu fahren: "Dieses Jahr gab es keine Beeinträchtigung."