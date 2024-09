Mehrheit der Ukraine-Vertriebenen will nicht zurückkehren

Die Mehrheit der aus der Ukraine Vertriebenen möchte nicht in ihr Heimatland zurückkehren, nur drei Prozent haben konkrete Rückkehrpläne. Gleichzeitig haben sich die Deutschkenntnisse und die Integration in den Arbeitsmarkt deutlich verbessert. Das zeigt eine neue Befragung im Auftrag des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) zur Lebenssituation ukrainischer Vertriebener in Österreich, bei der rund 1.400 Personen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren online befragt wurden.

54,5 Prozent der Befragten möchten eher nicht bzw. ganz sicher nicht in die Ukraine zurückkehren, nur drei Prozent haben schon konkrete Pläne zur Rückkehr. Dieser Wert hat sich in den vergangenen zwei Jahren stark verringert: 2023 lag er bei 13, 2022 sogar noch bei 30 Prozent. Für Projektleiterin Sonja Dörfler-Bolt ist ein tatsächlicher Verbleib dieser Personen in Österreich realistisch. Das würde nicht nur mit dem Kriegsverlauf zusammenhängen, sondern auch mit der Anpassungsfähigkeit der Ukrainerinnen und Ukrainer: "Sie sind in der Lage, sich zu integrieren", erklärt sie.