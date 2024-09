Xi Jinping spricht zum Höhepunkt des China-Afrika-Gipfels

Zum Höhepunkt des China-Afrika-Gipfels will Präsident Xi Jinping an diesem Donnerstag vor rund 50 afrikanischen Staats- und Regierungschefs für weitere Zusammenarbeit werben. In der Hauptstadt Peking steht eine Rede des 71-Jährigen vor den ausländischen Gästen und Top-Kadern der Kommunistischen Partei in der Großen Halle des Volkes an. Wie das Außenamt mitteilte, soll es darin um Maßnahmen gehen, um die Kooperation mit den Staaten des Kontinents auszubauen.