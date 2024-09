Haiming – Mit satten 158 statt der erlaubten 80 km/h war am Mittwochabend ein Autolenker auf der Inntalautobahn im Oberland unterwegs. Die Autobahnpolizei Imst blitzte den 21-Jährigen, als dieser gegen 20.15 Uhr an einer Baustelle in Haiming vorbeiraste. Die Polizei nahm dem Mann den Führerschein vorläufig ab, auch das Auto wurde beschlagnahmt. (TT.com)