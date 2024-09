Südtiroler Sinner eliminierte Medwedew im Viertelfinale der bei US-Open

New York – Jannik Sinner hat in einem Auf und Ab das Halbfinale bei den US Open erreicht und seine Favoritenstellung bestätigt. Der italienische Tennis-Weltranglistenerste bezwang den früheren Sieger Daniil Medwedew mit einer wechselhaften Leistung 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Sinner trifft am Freitag nun auf seinen guten Freund Jack Draper aus Großbritannien. Der Weltranglisten-25. steht nach dem Sieg über den Australier Alex de Minaur überraschend unter den Top Vier bei einem Grand Slam.