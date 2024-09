Ultras-Boss von Inter Mailand tötete einen Mafioso

Mailand – Eine Tötung innerhalb der organisierten Fußball-Fanszene sorgt in Mailand für Aufsehen. Der Anführer einer Ultra-Gruppierung des Meisters Inter Mailand, Andrea Beretta (49), hat eine tödliche Messerattacke auf Antonio Bellocco (36) gestanden, will aber in Notwehr gehandelt haben. Beretta wurde am Mittwochabend festgenommen. Das Opfer war ebenfalls Teil der Fanszene und Mitglied einer mächtigen Familie der 'Ndrangheta, der Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien.