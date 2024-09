Bewaffneter in München von Polizei erschossen: Schütze war Österreicher (18)

Die Polizei hat in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in München einen bewaffneten Mann bei einem Schusswechsel niedergeschossen. Dabei ist dieser schwer verletzt worden und später gestorben.

Berlin – Bei dem erschossenen Schützen von München handelt es sich nach Informationen mehrerer Medien um einen 18-jährigen österreichischen Staatsbürger. Der Mann hatte am Donnerstag beim NS-Dokumentationszentrum in München das Feuer eröffnet. Daraufhin wurde er von der Polizei erschossen. Er soll im Vorjahr bei der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen terroristischer Vereinigung angezeigt worden.

Der junge Mann mit bosnischen Wurzeln war demnach als Islamist amtsbekannt. Er soll erst vor Kurzem nach Deutschland eingereist sein, berichtete der Sender WDR am Donnerstag. Es handelte sich nach Informationen mehrerer Medien um einen 2006 geborenen österreichischen Staatsangehörigen.

Wie die Krone berichtete, hatte es im Frühjahr 2023 gegen ihn in Salzburg eine Anzeige gegeben, weil auf seinem Handy Propagandamaterial der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) gefunden worden war. Das Verfahren wurde demnach allerdings eingestellt.

Wie das israelische Außenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, waren keine Mitarbeiter des Generalkonsulats von dem Vorfall betroffen. In der diplomatischen Vertretung habe es gerade eine Gedenkfeier zum Olympia-Attentat in München 1972 gegeben, deshalb hatte es den Angaben zufolge geschlossen. Generalkonsulin Talya Lador-Fresher, frühere Botschafterin in Wien, sagte dazu: „Dieses Ereignis zeigt, wie gefährlich der Anstieg des Antisemitismus ist“. Sie betonte: „Es ist wichtig, dass die breite Öffentlichkeit ihre Stimme dagegen erhebt.“