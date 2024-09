Mehrere Schüsse vor NS-Dokuzentrum in München, Person getroffen

Berlin – Nahe dem NS-Dokumentationszentrum in der Münchner Innenstadt sind am Donnerstagvormittag mehrere Schüsse gefallen. „Im Bereich Karolinenplatz kam es zu Schussabgaben durch polizeiliche Einsatzkräfte auf eine verdächtige Person, die Person wurde hierbei getroffen“, schrieb die Münchner Polizei am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst X. „Der Einsatzraum ist großräumig abgesperrt.“ Auch das israelische Generalkonsulat befindet sich in der Nähe.