Polizei erschoss Bewaffneten bei NS-Dokuzentrum in München

Berlin – Der von der Polizei in München beim NS-Dokumentationszentrum niedergeschossene Mann ist tot. Das gab Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Donnerstag bekannt. Die Identität des Mannes müsse noch geklärt werden. Laut Bild-Zeitung soll der Bewaffnete vor dem NS-Dokuzentrum vorgefahren sein und mit einer Langwaffe auf Polizeiposten vor dem Gebäude geschossen haben. Offenbar gab es keine weiteren Verletzten. In der Nähe befindet sich auch das israelische Generalkonsulat.