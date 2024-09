Buch in Tirol – Zwei Verletzte forderte ein Auffahrunfall am Donnerstag in Buch, berichtet die Polizei. Kurz vor 8 Uhr prallten ein 36-jähriger Autofahrer und eine 32-jährige Autofahrerin bei einer Kreuzung aufeinander. Beide Lenker wurden ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)