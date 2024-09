Österreichischer Buchpreis 2024: Das sind die Nominierten

Bekannte Namen und Newcomer: Valerie Fritsch, Michael Köhlmeier und Arno Geiger zählen zu den AnwärterInnen für den Österreichischen Buchpreis. Die Auszeichnung wird am 18. November vergeben.

Wien – Der Vorarlberger Michael Köhlmeier ist mit seinem Roman „Das Philosophenschiff“ nach dem Deutschen auch für den Österreichischen Buchpreis nominiert. Auf der am Donnerstag bekannt gegebenen Longlist befinden sich je fünf Frauen und Männer. Sowohl Prominente wie Arno Geiger, 2005 erster Deutscher Buchpreisträger, der mit seinem Historien-Roman „Reise nach Laredo“ nominiert ist, als auch wenig Bekannte wie die in Salzburg lebende Elke Laznia („Fischgrätentage“) sind in der Auswahl.