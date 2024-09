Straßensperren in Ellbögen und Tulfes werden am Freitag aufgehoben, Einspurigkeit auf L32 Aldranser Straße

Wegen umfangreicher Straßenbauarbeiten war die L38 – Ellbögener Straße fast zwei Monate lang gesperrt. Die L9 Mittelgebirgsstraße zwischen Hall und Tulfes wiederum war wegen Holzarbeiten knapp drei Wochen zu. Am Freitag gehen beide Straßen wieder auf. Die Errichtung des Radwegs von Innsbruck-Mitte Richtung Schloss Ambras geht indes ab Montag in die zweite Bauphase.

Beim Bau des Radweges vom Kreisverkehr Innsbruck-Mitte Richtung Schloss Ambras, der laut Land bis dato planmäßig läuft, beginnt indes am Montag, 9. September, die zweite Bauphase. Die Arbeiten am Kreisverkehr selbst seien damit „rechtzeitig zu Schulbeginn“ abgeschlossen. Phase zwei konzentriert sich auf die L 32 Aldranser Straße . Während der Arbeitszeiten von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 17 Uhr kommt es entlang der betroffenen Streckenabschnitte zu einer einspurigen Verkehrsführung. Der Gegenverkehr wird mittels Verkehrsposten geregelt.

In dieser zweiten Bauphase wird es aufgrund von Asphaltierungsarbeiten auch zu Komplettsperren der L 32 kommen – „diese werden nach finaler Planung der genauen Sperrzeiten entsprechend bekanntgegeben“, heißt es vom Land. Mit einer erhöhten Verkehrsbelastung und Wartezeiten werde in der zweiten Bauphase generell zu rechnen sein. Der öffentliche Busverkehr werde von diesen Sperren aus derzeitiger Sicht nicht betroffen sein. Es wird daher empfohlen, möglichst auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen oder den Baustellenbereich großräumig zu umfahren. Außerhalb der Arbeitszeiten sowie am Wochenende ist die L 32 Aldranser Straße in beiden Richtungen befahrbar.