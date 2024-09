Erst die zweite Frau: Maori bejubeln ihre neue Königin

Nach dem Tod von Neuseelands Maori-König Tuheita wurde seine jüngste Tochter Nga Wai Hono i te Po zu seiner Nachfolgerin bestimmt. Nach ihrer Großmutter ist sie erst die zweite Frau in diesem Amt. Nach der Krönungszeremonie nahm sie auf ihrem Holzthron Platz.

Wellington – Unter der Anteilnahme Zehntausender Trauernder ist in Neuseeland Maori-König Tuheitia Pootatau Te Wherowhero beigesetzt worden. Nachdem der Leichnam mehrere Tage lang aufgebahrt war, wurde er in einer Prozession aus Kanus entlang des Waikato River zur letzten Ruhestätte am heiligen Taupiri Mountain etwa 100 Kilometer südlich der Stadt Auckland auf der neuseeländischen Nordinsel gebracht.