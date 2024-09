Nach wochenlanger Sperre: Arlbergpassstraße und Silvretta Hochalpenstraße öffnen wieder

St. Anton, Galtür – Nach den verheerenden Unwettern vor knapp drei Wochen ist die Arlbergpassstraße ab Freitagmorgen, 8 Uhr, wieder frei befahrbar. Am 16. August hatte ein gewaltige Mure eine rückverankerte Stützmauer hinter dem Pass zerstört, ein 65 Meter langes Stück der Fahrbahn brach daraufhin ab.

Bereits am 19. August wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Dabei wurden „etwa 1000 Meter Anker versetzt und die Abrissfläche mit einer Größe von circa 500 Quadratmetern mit Spritzbeton gesichert", wie das Land Vorarlberg mitteilte. Seit 23. August gibt es eine Ampelregelung - mit zum Teil längeren Wartezeiten. Nun kann die Straße wieder in beide Fahrtrichtungen geöffnet werden.

Respekt zollte Landesrat Marco Tittler den Mitarbeitern in der Abteilung Straßenbau und den Firmen und Experten. Sie hätten es durch großen Einsatz geschafft, „den Verkehr bereits nach nur wenigen Tagen wieder an der Abbruchstelle vorbeizuführen und nun nach wenigen Wochen die zweistreifige Verbindung an der Schadstelle der L 197 wiederherzustellen."