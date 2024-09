Almabtrieb, Abwasserfest und sportliche Großereignisse: Das ist los in Tirol

Die Ferien sind fast vorbei und der Sommer neigt sich auch schon langsam dem Ende zu. Um nicht in den Herbstblues zu verfallen, kann man am Wochenende in Tirol bei so einigen Events dabei sein. Es wird vor allem sportlich, denn mit dem Dolomitenmann und dem Achenseelauf finden zwei Tiroler Sportereignisse der Extraklasse statt. Wem nicht nach Sporteln ist, der kann bei Abfall- und Abwasserfest, dem Almabtrieb in Jerzens oder bei den Klangspuren vorbeischauen. Die Highlights fürs Wochenende in unserer Übersicht.