Neustift im Stubaital – Einem Seriendieb ist die Polizei in Neustift im Stubaital auf die Schliche gekommen. Wie die Ermittler berichten, wurden am Dienstag nach einem Diebstahl zweier E-Bikes vom Campingplatz in Neustift Ermittlungen aufgenommen. Die gestohlenen Fahrräder waren mit einem Ortungsgerät ausgestattet. Die Polizisten folgten dem Signal in ein Mehrparteienhaus in Neustift.