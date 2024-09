42-Jähriger beim Klettern im Halltal von kopfgroßen Felsen getroffen und verletzt

Absam – Eine jähes Ende fand am Donnerstag die Klettertour zweier Deutscher an der Nordostverschneidung am Kleinen Lafatscher in Absam. Gegen 11.45 Uhr brach bei einem der Deutschen (42) völlig überraschend ein Felsblock aus. Der Mann stürzte mit dem Block in das fünf Meter lange Seil. Inklusive Seildehnung und Sicherungselastik dürfte die Absturzhöhe laut Polizei etwa zwölf Meter betragen haben.