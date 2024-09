Super-Taifun Yagi bedroht Südchinas Wirtschaftszentren

Sturmböen und heftige Regenfälle des Super-Taifuns Yagi sorgen in Südchina für erhebliche Behinderungen und bedrohen die Wirtschaftszentren der Region. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 245 km/h nähert sich einer der stärksten Stürme des Jahres den Küsten der Provinzen Hainan und Guangdong. Die längste Seebrücke der Welt, die Hongkong mit Macau und Zhuhai in Guangdong verbindet, musste gesperrt werden.

Auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind bereits spürbar: Die Börse in Hongkong blieb am Freitag geschlossen, Flughäfen in der gesamten Region stellten den Betrieb ein.

Yagi, der seine Stärke seit den Verwüstungen im Norden der Philippinen Anfang der Woche mehr als verdoppelt hat, wird voraussichtlich ab Freitagnachmittag entlang der chinesischen Küste von Wenchang in Hainan bis Leizhou in Guangdong auf Land treffen. Die chinesische Regierung entsandte Einsatzkräfte in die Provinzen, um Präventivmaßnahmen gegen Überschwemmungen und Sturmschäden zu koordinieren, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die dritthöchste Taifunstufe 8 bleibt vorerst in Kraft, was bedeutet, dass viele Unternehmen geschlossen bleiben und der Transportverkehr stark eingeschränkt ist.