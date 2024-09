RSV-Impfung verhindert Spitalsaufnahmen zu 75 Prozent

Die Experten verglichen die Daten von 2.978 Patienten im Alter von über 60 Jahren (mittleres Alter 72) Jahre mit den Informationen von 2.611 Kontrollpersonen. An der Untersuchung waren 24 Krankenhäuser in 19 US-Bundesstaaten beteiligt. Es handelte sich damit um "Real Life"-Daten aus der täglichen Routine und ohne spezielle Auswahl einer Probandengruppe, wie dies in klinischen Studien der Fall ist.