Störche verließen Rust nach Rekordjahr in Richtung Süden

Zwar herrscht noch spätsommerliche Hitze im Burgenland, der Großteil der Störche hat Rust am Neusiedler See aber bereits Richtung Winterquartier in Nordafrika verlassen. 2024 war eine Rekordsaison mit 86 Jungtieren. Von den insgesamt rund 140 Vögeln bleiben voraussichtlich acht auch in der kalten Jahreszeit hier - sie verpassten den Abflug.