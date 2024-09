Brisanter Schlager weckt Erinnerungen, Ötztal-Derby als Bühne für Verabschiedungen

Das Duell zwischen den WSG Tirol Juniors und dem FC Wacker birgt Brisanz. Auch die beiden weiteren von der TT-Redaktion ausgewählten Top-Spiele steigen am Freitagabend. Im Ötztal-Derby kreuzen Umhausen und Längenfeld die Klingen, im Landesliga-Schlager verteidigt Haiming gegen Götzens die Makellosigkeit.

„Was wäre der Fußball ohne Emotionen?“, fragt Wacker-Präsident Hannes Rauch und gibt selbst die Antwort: „Langweilig.“ Wenn die Schwarz-Grünen am Freitagabend (18.30 Uhr, live tt.com) in der tt.com Regionaliga Tirol im Gernot Langes Stadion bei den WSG Tirol Juniors gastieren, deutet viel auf ein emotional aufgeladenes Fußballspiel hin. Schließlich spielt die „Erste“ des Bundesligisten aus Wattens dort, wo der FC Wacker 2027 wieder hinmöchte.

„Die Rivalität ist bekannt. Aber für uns ist nicht nur ein Spiel in der Saison wichtig – alle Spiele sind wichtig“, betont Rauch und stellt sich wegen der Länderspielpause auf eine stark aufgestellte Wattener Truppe ein. In eine ähnliche Kerbe schlägt WSG-Sportdirektor Stefan Köck: „Das ist für mich ein ganz normales Regionalliga-Tirol-Spiel. Es werden sicher viele Fans des FC Wacker kommen und ich hoffe auf ein gutes und spannendes Spiel mit dem besseren Ende für die WSG.“

Gerne erinnerte Tabellenführer FC Wacker im Vorfeld an das letzte Gastspiel in Wattens, als man im März 2018 in der Aufstiegssaison der 2. Liga einen 2:1-Sieg gefeiert hatte. Mit seiner „Zweier“ gastierte der Club aber erst im August 2021 bei den WSG-Fohlen und holte im Grunddurchgang der Regionalliga Tirol ein 2:2-Remis.