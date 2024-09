Reden wir über … Tourismus

Neue Impulse, guten Gedanken und kontroversiellen Diskussionen: Die Raiffeisen-Bankengruppe lädt am 15. Oktober, ab 12.30 Uhr zu den Tiroler Tourismusgespräche in den Congress Igls ein. Jetzt anmelden und dabei sein.

Wieviel Digitalisierung braucht und/oder verträgt die vielgerühmte Tiroler Gastlichkeit? Drei Keynotespeaker*innen schildern ihre Sichtweisen und geben unterschiedlichste Inputs. Die Vorträge kommen von IBM-Data-Scientist Thomas Jirku und dem Tiroler Metaverse-Pionier Matthias Lechner sowie Digitaltherapeutin Anitra Eggler. Hangar-7-Moderator Michael Fleischhacker wird die an die Impulsreferate angeschlossenen Walk-the-Talk-Runden leiten, im Zuge derer Markus Schröcksnael (feratel media), Kathrin John (Bayrisches Zentrum für Tourismus), Stefan Brida (Kohl & Partner Tourismusberatung), Katharina Pirktl (Alpenresort Schwarz), und Felix Kozubek (Experience Tirol) Beispiele diskutieren, in denen Digitalisierung groß geschrieben oder bewusst darauf verzichtet wird.

Thomas Jirku ist seit 2015 bei IBM Österreich als Data Scientist für die technische Beratung von Kund*innen im Bereich künstlicher Intelligenz zuständig. Davor war er für Firmen wie HP und Siemens in Deutschland und Südafrika im Einsatz. Durch die vielfältigen neuen Anwendungsbereiche von künstlicher Intelligenz muss der Umgang mit KI und unseren Daten neu gedacht werden – ein Thema, das durch den KI-Boom nun immens an Wichtigkeit gewinnt. Keynote: Revolution im Tourismus: Wie KI neue Horizonte eröffnet und Chancen schafft.

Matthias Lechner liebt es, Menschen zu inspirieren und zu begeistern. Der international ausgebildete Designer ist seit fast 30 Jahren in der Kreativbranche aktiv, seit 2007 als Unternehmer mit eigenen Marketing- und Digitalagenturen. Sein Interesse am Neuen und Ungewöhnlichen treibt ihn seit jeher an. Bereits 1994 hat er in Kanada eine VR-Brille ausprobiert, bevor er 1995 in Amerika zum ersten Mal ins Internet eingestiegen ist. Bekannt als digitaler Vorreiter und Co-Initiator visionärer Projekte, beschäftigt er sich seit dreiJahren voller Begeisterung mit den neuen Möglichkeiten im Web3 und dem Metaverse. Keynote: #shift2web3 – Die Reise in die Zukunft beginnt heute.