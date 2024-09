ÖFB-U20-Frauen stehen vorzeitig im WM-Achtelfinale

Bogota – Österreichs U20-Fußball-Frauen stehen bereits nach zwei von drei Gruppenspielen bei der WM in Kolumbien im Achtelfinale. Die ÖFB-Auswahl von Teamchef Markus Hackl besiegte am Donnerstag Neuseeland mit 3:1 und feierte damit nach dem 2:1 über Ghana den zweiten Sieg. Zum Abschluss trifft Österreich am Montag (01.00 Uhr MESZ/live ORF Sport +) in Bogota auf Japan.