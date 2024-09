Österreichs Abwehrzentrum steht gegen Slowenien am Prüfstand

Auf das ersatzgeschwächte ÖFB-Team wartet heute (20.45 Uhr, live ORF 1) zum Nations-League-Auftakt in Laibach eine harte Nuss. Wer die Slowenen unterschätzt, kann schnell am Boden der Tatsachen landen.

Wer den heutigen Gegner unterschätzt, hat sicher kein einziges Match der Slowenen bei der EURO gesehen, geschweige denn einen Blick auf deren starke Statistik geworfen. Nach drei Remis in den Gruppenspielen gegen Dänemark, Serbien und England musste sich Slowenien erst im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Portugal beugen. Die Nummer 52 der FIFA-Weltrangliste (Österreich liegt auf Platz 22) ist seit zehn Länderspielen nach 90 Minuten unbesiegt und kassierte bei der EM-Endrunde kein Tor aus dem laufenden Spiel. Die Remis-Könige warten allerdings auch seit fünf Partien auf einen Sieg. Was nichts daran ändert, dass man an vorderster Front mit dem Leipziger 50-Millionen-Stürmer Benjamin Sesko über eine starke Waffe verfügt: „Das ist eine kompakte, geschlossene Mannschaft mit dem herausragenden Einzelspieler Benjamin Sesko. Wir müssen versuchen, das Spiel schnell zu machen, Rhythmuswechsel reinzubringen und so gut wie möglich zu verteidigen, damit wir selbst möglichst kein Gegentor bekommen“, weiß Rangnick.