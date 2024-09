Ferienende in Tirol und Bayern: Diese Stau-Hotspots sind am Wochenende zu erwarten

In sechs Bundesländern und in Teilen Deutschlands enden am Sonntag die Sommerferien. Neben dem Rückreiseverkehr werden auch einige Großevents – wie der Dolomitenmann – für erhebliche Überlastungen auf Tirols Straßen führen. Ein Überblick, wo am Wochenende besonders viel Geduld gefragt sein dürfte.