Erneut tragischer Unfall auf Brennerautobahn in Südtirol: 76-Jähriger gestorben

Donnerstagnacht prallte der Deutsche auf der Brennerautobahn zwischen Sterzing und Franzensfeste in eine Betonleitwand. Er starb noch an der Unfallstelle, seine 80-jährige Frau wurde schwer verletzt. Erst am Montag war ein Tiroler auf der Südtiroler Brennerautobahn ums Leben gekommen.

Franzensfeste – Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Donnerstag auf der Brennerautobahn zwischen Franzensfeste und Sterzing. Ein deutsches Ehepaar war mit ihrem Auto in Richtung Tirol unterwegs, als der 76-jährige Fahrer aus bisher unbekannten Gründen gegen eine Betonleitwand prallte.

Warum der Deutsche in die Leitwand fuhr, sei noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Brennerautobahn musste während der Aufräumarbeiten in beiden Richtungen gesperrt werden. Im Einsatz standen die zwei Feuerwehren, das Weiße Kreuz, der Notarzt, die Autobahnmeisterei und die Polizei.

Es ist der zweite tödliche Unfall auf der Brennerautobahn in Südtirol innerhalb von vier Tagen. Am Montagabend kam ein Mann aus Tirol bei einem Unfall in der Nähe von Salurn ums Leben. Der 25-Jährige war in einer Nothaltebucht aus seinem Auto ausgestiegen, nachdem offenbar der Tank leer war. Er wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst und getötet. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung im Straßenverkehr eingeleitet.