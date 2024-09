Gaga-ntischer Verlobungsring von US-Megastar Lady Gaga von ihrem Verlobten Michael Polansky

Lady Gaga hat es selten so offen über ihre Liebe gesprochen – doch nun gewährt sie spannende Einblicke in ihre Beziehung zu Michael Polansky. In einem exklusiven Interview mit der Vogue bestätigte die Sängerin scheinbar ihre Verlobung mit dem Philanthropen, und verriet, dass sie sich in einer der besten Phasen ihres Lebens befindet.