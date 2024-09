TC Schwaz nur Außenseiter: „Für uns ist es der größte Erfolg der Clubgeschichte“

Der TC Schwaz greift morgen (11 Uhr) in Mauthausen nach dem ersten österreichischen Meistertitel. Mit der Außenseiterrolle kann man gut leben.

Schwaz – Luftschlösser baut in Schwaz keiner. Und schon gar nicht Obmann Christian Walter (TC Schwaz). In und gegen Mauthausen am Samstag (ab 11 Uhr) ist man beim Bundesliga-Finale klarer Außenseiter. Trotzdem steht schon vor dem rot-weiß-roten Endspiel für Walter außer Frage: „Für uns ist es absolut der größte Erfolg unserer Clubgeschichte.“

Gerechnet hat damit natürlich niemand, wie Walter schmunzelnd zugab: „Mit so etwas kannst du nicht rechnen.“ Die positive Überraschung hat Auswirkungen auf die (Vor-Ort-)Unterstützung. Denn der halbe Vorstand ist in Schwaz selbst im Tennis-Einsatz: „Das ist Pech, aber die Termine machst du nunmal im Frühjahr. Ein paar Junge treten die Reise an und werden unsere Jungs lautstark unterstützen.“

Überraschung im Doppel?

Was die Ausgangslage betrifft, sprach der Schwaz-Obmann Klartext: „Ganz ehrlich: Wir sind klarer Außenseiter. Aber wenn wir den Titel holen, gibt es eine fette Party.“ Der Finalgegner Union Mauthausen – dort schlägt kein Geringerer als Andreas Haider-Maurer auf – wird auf allen Positionen stärker besetzt sein. Die Chance auf eine Überraschung sieht Obmann Walter am ehesten im Doppel: „Da ist was möglich. Wir sind sicher auf jeder Position hinten nach, aber da könnte was gehen.“