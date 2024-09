David Grossman erhält den Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels

Wien – Der israelische Schriftsteller David Grossman erhält den diesjährigen Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln. Das gab der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) am Freitag bekannt. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 10. November in Krems/Stein an der Donau überreicht.