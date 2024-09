Zwei Frauenärztinnen machen Rückzieher: Weiterhin nur ein Arzt für Abtreibungen in ganz Tirol

Zwei niedergelassene Frauenärztinnen sollten das Angebot für Schwangerschaftsabbrüche in Tirol erweitern. Nun machen sie einen Rückzieher. Aktuell nimmt nur ein Arzt im ganzen Land Abtreibungen vor. Das Land Tirol will weitersuchen.

Innsbruck – Die von der schwarz-roten Tiroler Landesregierung angekündigte Erweiterung des Angebots für Schwangerschaftsabbrüche befindet sich weiterhin in der Warteschleife. Zwei Gynäkologinnen, die sich bereit erklärt hatten, künftig Abtreibungen vorzunehmen, sprangen nun ab, berichteten mehrere Medien am Freitag. Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) will weiter nach einer Lösung suchen. Tirols SPÖ-Nationalrätin Selma Yildirim ortete indes eine „Blockadehaltung“ der ÖVP.