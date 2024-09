Forschung ausgezeichnet: Generisches Maskulin wird nur männlich interpretiert

Bern – Der diesjährige Marcel-Benoist-Wissenschaftspreis geht an Pascal Gygax für seine Forschung zum generischen Maskulinum. Mit dem Latsis-Preis wird dieses Jahr Mackenzie Mathis für ihre Beiträge zu innovativen Methoden in den Neurowissenschaften geehrt. Die beiden Preise gehören zu den wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen der Schweiz. Der mit 250.000 Franken (266.000 Euro) dotierte Marcel-Benoist-Preis gilt als Schweizer Nobelpreis.

Wie die vergebende Stiftung am Donnerstag mitteilte, hat Gygax in Experimenten gezeigt, dass das generische Maskulinum im Gehirn nicht generisch interpretiert wird, sonder nur männlich. Wenn also in einem Text nur die männliche Form eines Wortes verwendet wird, wird das im Gehirn auch nur mit Männern in Verbindung gebracht.