Jugendliche lag in Innsbruck blutend auf Straße: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Innsbruck – Die Polizei ermittelt aktuell wegen eines rätselhaften Vorfalls in Innsbruck. Eine 16-Jährige überquerte am Freitag gegen 9 Uhr am Lohbachufer eine Straße nahe der Berufsschulen, um zu einer Bushaltestelle zu kommen. Plötzlich sei die Jugendliche am Boden gelegen und hätte im Gesicht geblutet. Sie könne sich laut Polizei nicht daran erinnern, wie es dazu gekommen ist.