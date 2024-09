Verletzter nach Unfall in Hall: Pkw-Lenkerin fuhr nach Kollision mit E-Scooter einfach weiter

Hall – In Hall kam es bereits am 27. August zu einem Verkehrsunfall auf der Gemeindestraße „Obere Lend“, bei dem ein E-Roller und ein Pkw kollidiert. Da erst jetzt Anzeige erstattet wurde, veröffentlicht die Polizei nun einige Tage später den Bericht, mit der Aufforderung, sich als Unfallzeuge bei der Polizeiinspektion Hall (059133 / 7110) zu melden.

Was war passiert? Ein 38-jähriger türkischer Staatsangehöriger fuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem E-Roller in östliche Richtung. An einer Engstelle musste er einem ihm in der Fahrbahnmitte entgegenkommenden PKW ausweichen und kam dadurch zu Sturz. E