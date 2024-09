Brückengeländer stürzte ein: Wanderin stürzte in Thiersee in die Tiefe

Thiersee – Mit einer Gruppe des Deutschen Alpenvereins war eine 68-jährige Deutsche am Freitag in der Gemeinde Thiersee wandern. Nachdem die Gruppe Richtung Veitsberg aufgestiegen war und sich auf den Rückweg über den markierten Wanderweg machte, ereignete sich an der Brücke des Karnertalbaches ein folgenschwerer Unfall.