Zweiter Todestag: Queen Elizabeth II. soll Denkmal bekommen

Großbritannien will mit einem Denkmal an Königin Elizabeth II. (1926-2022) erinnern. Es soll in der Nähe des Londoner Buckingham-Palasts platziert werden - im St. James's Park, wie die britische Regierung zum zweiten Todestag bekanntgab. Premierminister Keir Starmer würdigte das Vermächtnis der Queen. Ihr Dienst und ihre Hingabe für das Land würden niemals vergessen werden, teilte er der Nachrichtenagentur PA zufolge mit.