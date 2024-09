UN-Sicherheitsrat verurteilt afghanisches "Tugend"-Gesetz

Die Mehrheit der Staaten im UN-Sicherheitsrat hat am Freitag das sogenannte Tugend-Gesetz der islamistischen Taliban in Afghanistan scharf kritisiert und dessen Abschaffung gefordert. "Wir verurteilen auf das Schärfste, dass die Taliban Frauen und Mädchen in Afghanistan weiterhin systematisch diskriminieren und unterdrücken", hieß es in einer vom japanischen UN-Botschafter verlesenen Erklärung von zwölf der 15 Mitgliedstaaten des Rates.